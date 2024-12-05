Ankara'da Haksız Kazanç Denetimi

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Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nden market ve restoranlarda "haksız kazanç" denetimi

ANKARA - Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, market ve restoranlarda temel ihtiyaç ürünlerinde ve menülerde "haksız kazanç" denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, ulusal ve yerel zincir marketlerde fiyat etiketi, fahiş fiyat artışı ve haksız kazanç ile ilgili denetimlerini 81 şehirde gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler denetim yaptıkları marketlerde aldıkları temel gıda maddelerinin geçmişe yönelik alış ve satış faturalarını inceliyor.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu cezai işlemin uygulanıp uygulanmadığına karar veriyor

Yapılan incelemede haksız fiyat artışından şüphelenen ekipler, ilgili belgeleri Ticaret Bakanlığının bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyor. Kurul, söz konusu ürünler hakkında fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına karar veriyor ve ardından gerekli cezai işlemin uygulanıp uygulanmadığına karar veriyor.

Ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı da kontrol ediliyor

Bunun yanı sıra Bakanlığa bağlı ekipler, ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olup olmadığını da kontrol ediyor. Öte yandan denetimlere kafe ve restoranlarda takıldı. Müşterinin tercih ettiği pişmiş et ürününün gramajının menüde ifade edilen miktarda olup olmadığı da kontrol ediliyor.

"Denetimlerimizi düzenli bir şekilde devam etmekteyiz"

Ankara İl Ticaret Müdürlüğüne bağlı ekiplerde sabah saatlerinde Çankaya'nın Beytepe semtinde bulunan zincir bir market ve restoranda denetim gerçekleştirdi. Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Yerel, ulusal, zincir marketlerde özellikle temel gıda maddelerine yönelik haksız fiyat artışıyla ilgili denetimlerimizi yoğun ve düzenli bir şekilde devam etmekteyiz" dedi.

Restoranlarda pişmiş köftenin gramajı da kontrol ediliyor

Tan, "Döner, iskender, hamburger gibi ürünlerin satışının yapıldığı, kafeterya, restoran, lokantalarda tarifi ve fiyat listelerinde döner ve hamburgerler için pişmiş etin gramaj bilgisi. Hamburger için pişmiş köftenin gramaj bilgisine tarife ve fiyat listesinde ayırt edici özellik olarak yer verilip verilmediğinin denetimini gerçekleştirdik. Tarife ve fiyat listelerinde eksiklik olduğunu tutanak tutarak idari ceza uyguluyoruz" diye konuştu.