Ankara'da indirim kavgası: Yüzde 80 indirim sebebiyle mağazalarda kavga çıktı - Son Dakika
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Ankara'da indirim kavgası: Yüzde 80 indirim sebebiyle mağazalarda kavga çıktı

Yurt genelindeki bir kişisel bakım mağazası zincirinin başlattığı yüzde 80 indirim kampanyası sebebiyle Ankara'da müşteriler arasında kavga çıktı. Mağazaların önünde oluşan uzun kuyrukların ardından bazı mağazalarda anlaşamayan müşteriler arasında saç saça, baş başa kavgalar yaşandı. Kavgalar, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Ayrıca, rafları boşaltan vatandaşlara tepki gösteren bir kişi, bazı müşterilerin aldıkları ürünleri internetten satışa koyacaklarını iddia etti.

28.06.2024 16:32
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Yurt genelindeki bir kişisel bakım mağazası zincirinin başlattığı yüzde 80 indirip kampanyası sebebiyle Ankara'da müşteriler arasında kavga çıktı.

Ülkedeki popüler kozmetik mağaza zincirinin duyurduğu yüzde 80 indirim sebebiyle sabah saatlerinden itibaren mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ankara'daki bazı mağazalarda ise anlaşamayan müşteriler arasında kavga çıktı. Saç saça, baş başa birbirine saldıran kadınların kavgaları ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, rafları boşaltan vatandaşlara tepki gösteren bir kişi ise bazı müşterilerin mağazadan aldıkları ürünleri internetten satışa koyacaklarını iddia etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da indirim kavgası: Yüzde 80 indirim sebebiyle mağazalarda kavga çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da indirim kavgası: Yüzde 80 indirim sebebiyle mağazalarda kavga çıktı - Son Dakika
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