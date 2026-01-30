Kontrolsüz inşaat çalışması bitişiğindeki binanın temelinde hasara neden oldu - Son Dakika
Kontrolsüz inşaat çalışması bitişiğindeki binanın temelinde hasara neden oldu

Kontrolsüz inşaat çalışması bitişiğindeki binanın temelinde hasara neden oldu
30.01.2026 14:15  Güncelleme: 14:19
Altındağ ilçesinde inşaat kazısı sırasında temelinde hasar meydana gelen 2 katlı bina tahliye edildi. Aileler başka dairelere yerleştirildi.

Ankara'da bitişiğindeki inşaat kazısı sırasında temelinde hasar oluşan 2 katlı bina, belediye ekiplerince tahliye edildi.

Olay, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 1178. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, inşaat alanındaki kontrolsüz kazı çalışmaları, yan taraftaki 2 katlı binanın temelinde yıkılmaya neden oldu. Apartmanda yaşayan vatandaşların yaptıkları şikayetler üzerine harekete geçen Altındağ Belediyesi ekipleri, binayı tedbir amaçlı tahliye ederek, kapısına mühür vurdu. Girişin yasaklandığı binada yaşayan 15 kişinin ise kiralık dairelere yerleştikleri veya yakınlarının yanında kaldıkları öğrenildi.

"Binayı mühürleyeceğiz dediler, apar topar çıktık"

2 katlı binada yaklaşık 15 kişinin yaşadığını aktaran Şeref Akça, "Burada en az 10-15 kişi kalıyordu. Bina, kazı yaptıkları için bu şekilde oldu. Kayma tehlikesi vardı, biz de çocuklarımızı çıkardık. Binayı mühürleyeceğiz dediler, apar topar çıktık. Binanın yıkılması lazım. Oğlum burada oturduğu için sabah akşam gelip binaya bakardım" dedi.

"Ailelerimizi başka yerlere taşıdık"

Apartmanın boşaltılarak, yıkılmayı beklediğini ifade eden Başpınar Mahallesi Muhtarı Muzaffer Kubaşık, "Yaklaşık 10 gün önce bina sahibi bizi arayarak binanın riskli olduğunu ve oturan ailelerin boşaltılması gerektiğini söyledi. Biz de hemen devreye girerek, Altındağ Belediyesi'ni arayarak sorunu çözdük, ailelerimizi başka yerlere taşıdık. Yanındaki müteahhit ağabeyimiz de ailelere destek oldu. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Bina yıkılmayı bekliyor" dedi.

"Binayı boşaltmanızı istiyoruz dediler, biz de 'Ev bulun çıkalım' dedik"

Oturdukları bina riskli olduğundan taşındıklarını belirten Cesim Taşkıran, "15 senedir burada otuyorum. Maddi durumum zayıf olduğundan yeni binalara gidemedim. Mecbur kaldıktan sonra yeni bir daireye taşındım. Allah razı olsun müteahhitler yardımcı oldu. Belediyeden geldiler, 'Bina riskli, binayı boşaltmanızı istiyoruz' dediler. Biz de 'Ev bulun çıkalım' dedik. Şu an yeni evimize yerleşiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Altındağ, Belediye, İnşaat, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
