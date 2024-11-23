Ankara\'da İşçi Düşüşü: Kırgızistanlı Genç Hayatını Kaybetti

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Ankara'da çalıştığı inşaat halindeki binanın 8. katından düşen Kırgızistan vatandaşı erkek işçi hayatını kaybetti.

Olay, 22 Kasım günü Yenimahalle'de yer alan bir şantiyede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İnşaat halindeki 14 katlı binanın 8. katında çalışan 23 yaşındaki Kırgızistanlı işçi S.U.K. dengesini kaybederek zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen işçinin cenazesi olay yerindeki incelemelerin Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Ekipler tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA