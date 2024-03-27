Ankara'da İşletmede Çıkan Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
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Ankara'da İşletmede Çıkan Yangın Panik Yarattı

Ankara\'da İşletmede Çıkan Yangın Panik Yarattı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işletmede çıkan yangın, çevredeki insanların panik yaşamasına neden oldu. Dükkandaki kabloların bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuşması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

27.03.2024 16:39
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Ankara'da bir işletmede tutuşan kablolar sebebiyle çıkan yangın çevredekilerin panik yaşamasına neden oldu.

Olay, Altındağ ilçesindeki bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkandaki kablolar bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuşmaya başladı. Büyüyen yangını müdahale etmekte zorlanan çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da İşletmede Çıkan Yangın Panik Yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da İşletmede Çıkan Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
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