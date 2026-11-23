Ankara'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk sahasında düzenlenen operasyonlarda 7 olay meydana gelirken, 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 2 bin 41 gram kubar esrar, 192 adet sentetik ecza hap, 23 kilogram meskalin, bin 55 adet ecstasy, 120 adet sentetik kannabinoid (bonzai), 45 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi ve 9 kök skunk ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, konuya ilişkin adli işlemlere başlandı.