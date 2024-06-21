Ankara'da Kamyon ve Traktör Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Kamyon ve Traktör Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü yaralanırken, eşi hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin bulunduğu araca ise bir minibüs çarptı, 3 jandarma personeli yaralandı.

21.06.2024 08:59
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Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde kamyonla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kazaya müdahale için gelen jandarma ekiplerinin bulunduğu araca ise bir minibüsün çarpması sonucu 3 jandarma personeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece meydana gelen kazada Şereflikoçhisar'ın Karandere Mahallesi mevkiinde, Ankara'dan Aksaray istikametine giden Cumali A. yönetimindeki 34 COA 318 plakalı kamyon, aynı yöne ilerleyen Bayram Sarıkaya yönetimindeki 06 SFP 40 plakalı traktör ile çarpıştı. Kaza sonucu traktör sürücüsü Bayram Sarıkaya ve eşi Rasime Sarıkaya yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile devrilen traktörün altından yaralılar çıkarıldı. Yaralılardan Rasime Sarıkaya (75) olay yerinde hayatını kaybetti. Bayram Sarıkaya ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından kamyon sürücüsü Cumali A. gözaltına alındı.

Öte yandan, kazaya müdahale için olay yerinde bulunan jandarma ekiplerinin bulunduğu araca, M.S. yönetimindeki 06 SCR 95 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 jandarma personeli yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı 3 jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü M.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kamyon ve Traktör Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Kamyon ve Traktör Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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