Ankara'da Kanlı Boşanma Davası

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini takip edip, metro istasyonunda silahla sırtından vurarak öldüren sanık hakkında, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl hapis cezası verildi.

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Döne Bozdemir'i (44) takip edip, metro istasyonunda silahla sırtından vurarak öldüren tutuklu sanık Gafer Bozdemir, (47) Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları ile katıldı. Mahkeme başkanı yargılamanın bu celse biteceğini bildirdi. Söz alan savcı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirtti. Ardından söz alan müşteki avukatı, "Mütalaaya katılıyoruz. Geçen celse mütalaaya karşı beyanlarımızı dile getirmiştik. Beyanlarımızı tekrarlıyoruz. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz. Sanık, üzerine atılı suçları işlemiştir. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen maktulü takip ederek atılı suçu işlemiştir. Tasarlamak söz konusudur. Bunları da göz önüne alarak indirimsiz şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Niyetim öldürmek değildi"

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan sanık Gafer Bozdemir, "Eşim çalışmak istedi, çalışmasını gerektirir bir durum yoktu. Evini, arabasını almıştım, 'çalışma' dedim. 'Ben çalışacağım' dedi. 2020'de oğlum askerden geldiğinde, 'bu evlilik bitti, babana katlanamıyorum' diye sözler söyledi. Boşanmayı planladığını düşünüyorum. Ben asla onu takip etmedim. Öncesinde tren istasyonunda bir erkekle görmüştüm, bu durumu ispatlamak için telefonla çekim yaptım. Konuşmak istedim, bana 'göreceğini gördün' şeklinde sözler söyledi. Benim niyetim öldürmek değildi. Korkar da durur diye düşünerek duvar dibine bir el ateş ettim. Vurulduğunu anlayınca şoka girdim. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme, beyanların ardından karar vermek için duruşmaya 15 dakika ara verdi. Ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Bozdemir'e 'nitelikli kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl hapis cezası verdi. - ANKARA