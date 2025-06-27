Ankara'da Kanlı Boşanma Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ankara'da Kanlı Boşanma Davası

27.06.2025 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl hapis cezası aldı.

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini takip edip, metro istasyonunda silahla sırtından vurarak öldüren sanık hakkında, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl hapis cezası verildi.

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Döne Bozdemir'i (44) takip edip, metro istasyonunda silahla sırtından vurarak öldüren tutuklu sanık Gafer Bozdemir, (47) Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları ile katıldı. Mahkeme başkanı yargılamanın bu celse biteceğini bildirdi. Söz alan savcı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirtti. Ardından söz alan müşteki avukatı, "Mütalaaya katılıyoruz. Geçen celse mütalaaya karşı beyanlarımızı dile getirmiştik. Beyanlarımızı tekrarlıyoruz. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz. Sanık, üzerine atılı suçları işlemiştir. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen maktulü takip ederek atılı suçu işlemiştir. Tasarlamak söz konusudur. Bunları da göz önüne alarak indirimsiz şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Niyetim öldürmek değildi"

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan sanık Gafer Bozdemir, "Eşim çalışmak istedi, çalışmasını gerektirir bir durum yoktu. Evini, arabasını almıştım, 'çalışma' dedim. 'Ben çalışacağım' dedi. 2020'de oğlum askerden geldiğinde, 'bu evlilik bitti, babana katlanamıyorum' diye sözler söyledi. Boşanmayı planladığını düşünüyorum. Ben asla onu takip etmedim. Öncesinde tren istasyonunda bir erkekle görmüştüm, bu durumu ispatlamak için telefonla çekim yaptım. Konuşmak istedim, bana 'göreceğini gördün' şeklinde sözler söyledi. Benim niyetim öldürmek değildi. Korkar da durur diye düşünerek duvar dibine bir el ateş ettim. Vurulduğunu anlayınca şoka girdim. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme, beyanların ardından karar vermek için duruşmaya 15 dakika ara verdi. Ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Bozdemir'e 'nitelikli kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl hapis cezası verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kanlı Boşanma Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan Osayi Samuel’e yeni teklif Beşiktaş'tan Osayi Samuel'e yeni teklif
Bodrum FK’da Burhan Eşer dönemi Bodrum FK'da Burhan Eşer dönemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi
Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı
RTÜK’ten 4 televizyon kanalına ve Spotify ile Netflix’e ceza RTÜK'ten 4 televizyon kanalına ve Spotify ile Netflix'e ceza
Caner Erkin, Eyüpspor’dan ayrıldı Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar’ın hastaneye götürülme anları kamerada Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada
Benzema, Türkiye’den teklif aldığını açıkladı Benzema, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum’u bu başarısı için kutlamak gerek tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek
Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu
Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti

15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
15:21
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
14:17
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
14:13
Vahşice öldürülmüştü Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
22:36
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
22:23
David Jurasek’te mutlu son Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica’dan yaptı
David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı
21:52
Darıca Belediye Başkanı’nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
21:45
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor
21:44
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
21:38
Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu
Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu
21:28
Las Palmas’ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti
Las Palmas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti
21:17
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag’a imza atıyor
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 16:56:22. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Kanlı Boşanma Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.