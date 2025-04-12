Ankara'da kız öğrencinin darp edilmesine ilişkin soruşturmada tutuklama kararı - Son Dakika
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Ankara'da kız öğrencinin darp edilmesine ilişkin soruşturmada tutuklama kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören ilçesinde bir kız öğrencinin darp edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 4 kişinin tutuklandığını duyurdu.

12.04.2025 19:56
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde lise öğrencisinin darp edilmesine ilişkin soruşturmada tutuklama kararı çıktı. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün, medyaya yansıyan haberlerden lise öğrencisi kız çocuğunun başka kız çocukları tarafından darbedilerek, videoya kaydının alındığının anlaşılması üzerine resen soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Soruşturma kapsamında, 9. sınıf öğrencisi S.N.H'nin (15) ifadesine başvuruldu, beyan ve video kaydı içeriğinden şüpheliler tespit edildi. Bu kapsamda, T.N.S. (14), N.K. (14), F.Ü. (14) ve E.N.T. (15), Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Keçiören'deki evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan suça sürüklenen çocuklar, tutuklanmaları talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Şüpheliler, "birden fazla kişi tarafından birlikte cebir tehdit kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

Video kaydında yer almayan ancak olayla ilgili olabileceği değerlendirilen Y.A.C. ve K.Ü. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, 12 yaşından küçük olduğu belirlenen S.K. ise kimlik tespiti yapılıp ailesine teslim edildi.

Ankara\'da kız öğrencinin darp edilmesine ilişkin soruşturmada tutuklama kararı
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Kaynak: İHA

Keçiören, Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da kız öğrencinin darp edilmesine ilişkin soruşturmada tutuklama kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Güngör:
    butunune insan cok uzuluyor ama bi sekilde de emsal olisturmasi gerekiyor tutukluluk halinin. yoksa bas edilemez boylesi akran zorbaliklari ile.. hic biri yetiskin degilken.. emsal olusturmali ko yapacak olan bunu bilir ve ona ragmen davranir hale gelebilir. 2 0 Yanıtla
  • M. Yıldız:
    önüne geçilemez hal almaya başlandı gönül istemez fakat tutuklama şart oldu. bencede tutuklanıp gereği yapılmalı aksi halde ilerleyen zamanda çok daha vahim olayla karşı karşıya kalınır 1 0 Yanıtla
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