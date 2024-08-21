Ankara'da Kızılay Metro İstasyonu'nda Unutulan Çanta Kontrollü Şekilde Patlatıldı

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Ankara'da Kızılay Metro İstasyonu'nda unutulan çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Çantadan kıyafet çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesine bağlı Kızılay semtindeki Kızılay Metro İstasyonu'nda unutulan bir çanta bomba imha ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine güvenlik önemleri alınan istasyonda metro seferleri de durduruldu. Bomba imha uzmanları, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Fünye ile patlatılan paketten kıyafet çıkarken, metro istasyonu yeniden kullanıma açıldı. - ANKARA