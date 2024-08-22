Ankara'da komşular arasında çöp atma kavgası

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Ankara'da iki komşu arasında yaşanan çöp atma kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent eski Mesa Mahallesi'nde bir kadın evde bulunan çöpleri aşağıya atmaya başladı. Kadının aşağıya çöp attığını gören başka bir bina sakini duruma tepki göstererek, kadının attığı çöpleri tekrar kadının balkonuna atmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalışırken, ortaya çıkan ilginç görüntüler bir vatandaşın telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA