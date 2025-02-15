Ankara'da Kontrolden Çıkan Araç Elektrik Panosuna Çarptı

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Ankara'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki elektrik panosuna çarptı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarparak durabildi, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 22.30 sıralarında Altındağ ilçesi Şehir Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. 24 AAS 511 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkartıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.