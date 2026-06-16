Ankara\'da Kontrolden Çıkan Araç Müzik Kursuna Girdi

Ankara'da aracının pedallarını karıştırdığı iddia edilen sürücünün kontrolden çıkan otomobili, özel bir müzik kursuna girdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada içerde çalışan personelin ezilmekten son anda kurtulduğu görüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Keçiören'de yer alan özel bir müzik kursunda meydana geldi. İddialara göre, fren pedalı yerine gaz pedalına basan G.D. idaresindeki 06 BRC 213 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Savrulan araç beton saksı ile kamelyaya çarptıktan sonra müzik kursunun camından içeri girdi. Aracın üzerine geldiğini fark eden çalışan ise kaçmayı son anda başararak olası bir faciadan kıl payıyla kurtuldu. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda kazaya neden olan sürücünün tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi. Sürücünün aracı ile çarptığı işletmede ise hasar oluştu.

"İçeri girmesine rağmen hala ağza basıyordu"

Olayla ilgili konuşan ve kursun sahibi olan yerel müzisyen Mustafa Dinç: "Gürültü duyduk. Şaşkına föndük ve ilk başta bizler e neler olduğunu anlayamadık. Görülmesi zor bir olaydı. Sürücünün o kadar engeli geçip de dükkana çok şaşırtıcı oldu. Sürücü muhtemelen ehliyetini yeni almış. Fren yerine gaza basınca bu olay oldu. Kendisiyle konuşamadık. Ambulansla hastaneye götürdüler. Yaralanan herhangi bir kişi olmadı. Sürücünün kardeşi de ablasının durumunun iyi olduğunu söyledi. Sürücü o an şoka girmişti. İçeri girmesine rağmen hala ağza basıyordu. Bir personelimiz yanına giderek aracı durdurdu. Ardından ekipler geldi ve müdahale ettiler. Büyük hasar oluştu. Eşyalarımız zarar gördü. Yaklaşık 400 bin liralık zararımız var ama kimseye bir şey olmaması daha sevindirici" ifadelerini kullandı. - ANKARA