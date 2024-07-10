Ankara'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 1 Yaralı

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Ankara'da önündeki otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücünün aracı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kırmızı ışığı geç fark eden 18 AN 54 plakalı otomobilin sürücüsü K.T., önündeki otomobile çarpmamak için ani bir manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjdeki bariyerlere çarpan araç, takla atarak savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü K.T. ile otomobildeki bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA