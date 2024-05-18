Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Ankara\'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen kazada, bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Saat 07.00 sıralarında meydana gelen kaza sonucunda otomobil takla attı ve devrildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralı kişi hastaneye nakledildi ve sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.05.2024 12:00
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Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi Yeşilkuşak Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Devrilen araç metrelerce savrulduktan sonra ancak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen 18 yaşındaki M.K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı M.A.C.'nin ise hastaneye nakledildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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