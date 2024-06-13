Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Atması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Atması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Ayaş ilçesinin Başağaç Mahallesi'nde meydana gelen kazada, O.İ. isimli sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.06.2024 16:11
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Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ayaş'ın Başağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünün O.İ.'nin yaptığı (28) 06 BFF 567 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Atması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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