Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Atması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

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Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ayaş'ın Başağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünün O.İ.'nin yaptığı (28) 06 BFF 567 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA