Ankara\'da meydana gelen otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı

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Ankara'da dün meydana gelen 7 yolcunun yaralanmasına neden olan otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün öğlen saat 15.30 sıralarında Ayvalı Mahalle kavşağında meydana gelen kazada, sürücü B.M. idaresindeki 06 DD 3240 plakalı belediye otobüsü kontrolden çıkarak devrilmiş ve 7 yolcu hafif şekilde yaralanmıştı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA