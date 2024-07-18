Ankara'da meydana gelen otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Ankara'da meydana gelen otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara\'da meydana gelen otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'da dün meydana gelen otobüs kazasında 7 yolcu yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

18.07.2024 14:57  Güncelleme: 15:03
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Ankara'da dün meydana gelen 7 yolcunun yaralanmasına neden olan otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün öğlen saat 15.30 sıralarında Ayvalı Mahalle kavşağında meydana gelen kazada, sürücü B.M. idaresindeki 06 DD 3240 plakalı belediye otobüsü kontrolden çıkarak devrilmiş ve 7 yolcu hafif şekilde yaralanmıştı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da meydana gelen otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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