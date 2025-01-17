Ankara\'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

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Ankara'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, Mamak ilçesi Doğukent Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü A.E.A, 06 BJ 417 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, önünde seyreden 06 DVB 882 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan A.E.A, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.E.A, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ANKARA