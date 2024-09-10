Ankara'da motosiklet kazası: İki yaralı!

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Ankara'da motosiklet kazası kameraya yansıdı: 2 kişi uçarak yere savruldu

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobille bir motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi üzerinde Veli K. yönetimindeki 06 EMS 411 plakalı motosiklet aynı cadde üzerinden Ankara Caddesi'ne dönüş yapan Yunus Emre Y. idaresindeki 06 EMS 411 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Veli K. ve yanındaki Melihcan B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki yolcunun uçarak yere savrulma anları kameraya yansıdı.