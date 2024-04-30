Ankara Sincan'da Motosikletli Kuryeler Arasında Kavga: 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Ankara Sincan'da Motosikletli Kuryeler Arasında Kavga: 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı

Ankara Sincan\'da Motosikletli Kuryeler Arasında Kavga: 1\'i Ağır 4 Kişi Yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, motosikletli iki kurye grubu arasında çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Tartışmanın büyümesi sonucu bir kişi silahla, üç kişi ise bıçakla yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

30.04.2024 00:50
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Ankara'nın Sincan ilçesinde motosikletli iki kurye grubu arasında çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi 65. Cadde üzerinde meydana geldi. İki motosikletli kurye grubu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada 1 kişi silahla, 3 kişi ise bıçakla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken bir yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara Sincan'da Motosikletli Kuryeler Arasında Kavga: 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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