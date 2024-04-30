Ankara'da öğrenci, okula getirdiği elektronik sigara nedeniyle öğretmenini bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da öğrenci, okula getirdiği elektronik sigara nedeniyle öğretmenini bıçakladı

Ankara'da bir öğrenci, okula getirdiği elektronik sigara nedeniyle ailesine haber verdiği öğretmenini bacağından bıçakladı. Saldırgan öğrencinin pusu kurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından öğretmen hastaneye kaldırıldı ve tedavisi yapıldı. Saldırgan öğrenci ise polis tarafından gözaltına alındı.

30.04.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da öğrenci dehşeti: Pusu kurduğu öğretmeni bacağından böyle bıçakladı

ANKARA - Ankara'da iddialara göre bir öğrenci, okula elektronik sigara getirdiği için ailesine haber verdiği öğretmenini bacağından bıçakladı. Pusu kuran saldırgan öğrencinin o anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pursaklar'da yer alan bir lisede meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki lise 4'üncü sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı. Bunun üzerine müdür yardımcısı Sadettin Dinçer (55), durumu öğrencinin ailesine bildirdi. Ailesine haber verilmesine sinirlenen R.U., 29 Nisan günü elindeki bıçakla okulun giriş katındaki merdivenlerde pusuya yattı. Çıkış kapısına yönelen Dinçer'e arkasından saldıran R.U., öğretmenini bacağından bıçakladıktan sonra kaçarak okuldan ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Bacağına 12 dikiş atılan Dinçer'in tedavisinin ardından taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Ankara, Güvenlik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da öğrenci, okula getirdiği elektronik sigara nedeniyle öğretmenini bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:15 Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı Dehşet anları kamerada Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı! Dehşet anları kamerada
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:41 Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 14:42:40. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da öğrenci, okula getirdiği elektronik sigara nedeniyle öğretmenini bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement