Ankara'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

24.06.2026 12:24
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Ankara'da EGO otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Sürücü gözaltında.

Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı EGO'ya ait yolcu otobüsünün kaza yapmasına neden olduğu iddia edilen hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

Ankara'da EGO'ya ait yolcu otobüsünün yaptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı. Edinilen bilgilere göre, EGO'ya ait 505 numaralı yolcu otobüsü şoförü, önüne aniden çıkan hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmıştı. EGO otobüsü sürücüsünün kaza yapmasına neden olduğu iddia edilen hafif ticari aracın sürücüsü O.K.'nın gözaltına alındığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Yaşam, Ego, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika

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