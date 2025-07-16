Ankara'da Otobüs Kazası: 24 Yaralı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), biri sürücü olmak üzere 24 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin teknik ve idari inceleme başlatıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde belediye otobüsünün üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 kişinin yaralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı 284 numaralı "Esertepe-Kızılay-Bakanlık" hattında görev yapan 12-223 kodlu otobüsün şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçide çarptığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sabah saatlerinde EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı 284 numaralı Esertepe-Kızılay-Bakanlık hattında görev yapan 12-223 kodlu otobüsümüz, servis dönüşü sırasında saat 08.40 sularında Etlik Caddesi üzerinde 21143 numaralı 'Zübeyde Hanım Hastanesi' durağı yakınlarında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya üst geçidine çarpmıştır. Meydana gelen kazada maddi hasar oluşmuş, sürücümüz ve yolcularımızdan bazıları yaralanmıştır. Yapılan ilk tespitlere göre EGO otobüsünün kaza anında 44 kilometre hızla seyrettiği belirlenmiştir. Kazanın ardından olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri hızla intikal etmiş; araçta sıkışan sürücümüz ile birlikte yaralanan yolcularımıza derhal müdahale edilmiştir. İlk belirlemelere göre biri sürücümüz olmak üzere toplam 24 kişi yaralanmış, olay yerinde yapılan ilk tıbbi müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazaya ilişkin teknik ve idari inceleme süreci başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." - ANKARA