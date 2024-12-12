Ankara'da Otobüs Şoförüne Saldırı: Saldırgan Tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da Otobüs Şoförüne Saldırı: Saldırgan Tutuklandı

Ankara'da bir belediye otobüsü şoförünün önünü kesip otobüsün camlarını çekiç ve levyeyle kıran saldırgan tutuklandı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak yolcular panik yaşadı.

12.12.2024 17:00
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Ankara'da 'yol vermediği' iddiasıyla belediye otobüsü şoförünün önünü kesip otobüsün camlarını çekiç ve levyeyle kıran saldırgan tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pursaklar ilçesinde meydana geldi. İddialara göre M.P., kendisine yol vermediği için öfkelendiği E.A.'nın idaresindeki belediye otobüsünün önünü kesti. Araçtan inen M.P. elindeki çekiç ve levyeyle otobüsün camlarını kırdı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken saldırı sebebiyle otobüsteki yolcular panik yaşadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Otobüs Şoförüne Saldırı: Saldırgan Tutuklandı - Son Dakika

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