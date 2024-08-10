Ankara'da otomobil motorunun içerisine giren yavru kediyi vatandaşlar kurtardı
ANKARA - Ankara'da otomobilin motorunun içerisine giren yavru kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Ankara Caddesi üzerinde otomobilin motorunun içerisine yavru kedi girdi. Yavru kediyi fark eden çevredeki vatandaşlar, kısa sürede motorun içerisinden çıkarttı.
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