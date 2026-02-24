Ankara\'da Otomobil Pastaneye Girdi

Ankara'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, pastaneye girerek durabildi. Kaza anı dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir pastanenin camına çarparak içeriye girdi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde ve araçta hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA