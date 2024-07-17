Ankara'da otomobilin kamyona çarpması sonucu bir kişi yaralandı

3.Sayfa

Ankara'nın Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarında, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, sabah sabah saatlerinde Çankırı Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara- Çankırı Karayolu'nda seyir halinde olan E.T yönetimindeki 16 NE 194 plakalı kamyona, E.A.A. idaresindeki 06 CTU 497 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü E.A.A. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale kaza mahallinde yapılarak hastaneye götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA