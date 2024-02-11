Ankara'da otomobilin tır dorsesine çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da otomobilin tır dorsesine çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara\'da otomobilin tır dorsesine çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Bala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tır dorsesine arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri Zülbiye G. (70) ve Meryem G. (14) olarak belirlendi. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

11.02.2024 18:59
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Ankara'da otomobilin tır dorsesine arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 15.33'de Bala ilçesi Beynam Mahallesi Verem Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. C.G. idaresindeki 06 AG 7289 plakalı otomobil, Y.A. kontrolündeki 78 ABP 662 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, tırın arka dorsesine sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda otomobil sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada otomobilde bulunan Zülbiye G. (70) ve Meryem G. (14) hayatını kaybederken, C.G., T.G., İ.G ve İ.G. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili incelenme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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