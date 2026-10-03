Ankara Yenimahalle'de ruhsatsız tesiste 49 bin 314 bebek ürünü ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara Yenimahalle'de ruhsatsız tesiste 49 bin 314 bebek ürünü ele geçirildi

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Ankara Yenimahalle\'de ruhsatsız tesiste 49 bin 314 bebek ürünü ele geçirildi
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Ankara polis ekipleri, Yenimahalle'deki ruhsatsız tesise düzenlediği operasyonda, piyasaya hazır 43 bin 856 bebek bezi, 5 bin 98 mama ve 360 ıslak mendil ele geçirdi. Toplam 49 bin 314 ürünün bakanlık kaydı bulunmadığı belirlenirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen tesise düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan toplam 49 bin 314 adet bebek gıda ve bakım ürünü ele geçirildi.

50 BİNE YAKIN RUHSATSIZ ÜRÜN YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri Yenimahalle'deki bir işletmede, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığında kaydı bulunmayan ürünlerin paketlenerek depolandığı ve satışa sunulduğu tespit etti.

Ankara Yenimahalle'de ruhsatsız tesiste 49 bin 314 bebek ürünü ele geçirildi

Tesise düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır halde 43 bin 856 adet bebek bezi, 5 bin 98 adet bebek maması ve 360 adet ıslak mendil olmak üzere toplam 49 bin 314 adet ürün ele geçirildi. Yakalanan bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ankara Yenimahalle'de ruhsatsız tesiste 49 bin 314 bebek ürünü ele geçirildi - Son Dakika
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