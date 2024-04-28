Ankara'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
ANKARA - Ankara'da sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle yollar beyaza büründü.
Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu nedeniyle bazı yerlerde taşkınlar oldu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Dolu nedeniyle yollar beyaza büründü. Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Sağanak ve Dolu Yağışı - Son Dakika
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