Ankara'da Sağanak Yağış Sonucu Bina Duvarı Yıkıldı, 1 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Sağanak Yağış Sonucu Bina Duvarı Yıkıldı, 1 Yaralı

Ankara\'da Sağanak Yağış Sonucu Bina Duvarı Yıkıldı, 1 Yaralı
19.07.2025 03:34  Güncelleme: 03:36
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir binanın duvarı yıkıldı. Olayda bir kişi yaralandı; sağlık ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir binanın duvarı yıkıldı, olayda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Keçiören ilçesi Adnan Menderes mahallesi 1071. Sokak'ta bulunan bir binayı su bastı. Binanın içine dolan su bir dairenin iç ve dış duvarlarını yıktı. Duvarı yıkılan bina ve yan binalarda da maddi hasar meydana geldi. Yağışın etkisi ile sürüklenen araçlar ise sokakta birikti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi. Su baskının ardından mahalleli kendi imkanları ile mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalıştı. Sokakta bulunan apartmandan yaşlı bir kadın, tekerlekli sandalyede vatandaşların çabasıyla binadan tahliye edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri duvarı yıkılan binada yaşayan 1'i yaralı 3 kişiyi kurtardı. Yaralanan vatandaş ambulans ile hastaneye sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları ise devam ediyor.

Olanı anlatan mahalleli Murat Denemeci, "Saat 19.00-20.00 civarlarında şiddetli bir dolu ve sağanak bu hale getirdi mahalleyi. Yukarıdaki caddelerden gelen su aşıp buralara geldi. Caddedeki arabaları da getirdi. Gördüğünüz araçlar caddeden gelen araçlar. Bu mahalle sakinlerinin araçları değil bunlar. Şu anki netice bu 2 binanın elektriği yok. Binalar boşaltıldı. İnsanlar yemeğini dışarıda yedi. Senede bir burayı sel götürüyor. Geçen sene de oldu, ondan önceki sene de oldu ama bu seneki yağmur çok şiddetli geldi" ifadelerine yer verdi.

Yine aynı mahallede yaşayan Berna Arslan ise o anları şu şekilde anlattı; "Bizler zaten her sene yaşıyoruz bu durumu. Bütün binaca korku yaşıyoruz. Her sene binamızda duvarlar yıkılıyor, sular ikinci kata kadar çıkıyor. Elektriğimiz gidiyor bir hafta boyunca. İnsanlar zaten hep yardım istiyorlar. Geçen sene de insanlar ölüyordu, son anda çıkarıldılar. Bu sene de öyle oldu. Kendi imkanlarımız ile duvar yaptırıyoruz ama burası gölet. Aktepe taraflarından sular hep buraya geliyor. Çok korktum. Evde tektim. Aile de olmayınca insan biraz daha korkuyor. Hala korkuyorum. Bina o kadar suyun altında kaldı ki yıkılacak diye çok korkuyoruz artık. Bu binanın artık bence durumuna bakılmalı. 6 tane araç birbirine girdi. Elektrik direğini yıktılar. Bizim zaten duvarlar ondan yıkıldı. Maddi zarar zaten çok büyük burada." - ANKARA

Kaynak: İHA

ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Sağanak Yağış Sonucu Bina Duvarı Yıkıldı, 1 Yaralı - Son Dakika

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