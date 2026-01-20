Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadını kurtaran Nurten Güven: "Biz olmasaydık kadının mücadelesi zor olacaktı"

Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadına yardım eden Nurten Güven, "Biz olmasaydık kadının mücadelesi zor olacaktı. Kadın perişan haldeydi, ağlıyordu" dedi.

12 Ocak'ta, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sahipsiz köpekler, evine dönen E.Ç. adlı kadına saldırdı. Çığlık sesleri üzerine komşusu Nurten Güven ve eşi, bahçelerinin kapısını açarak E.Ç.'nin içeri girmesini sağladı ve köpekleri uzaklaştırdı. Vücudunda ısırık izleri oluşan E.Ç., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili İHA'ya konuşan Nurten Güven, yaşanan olay sonrası Elmadağ Belediyesi'ne köpek saldırı görüntülerini gönderdiklerini fakat akşama kadar hiçbir ekibin gelmediğini belirtti. Güven, ekiplerin ancak gece vakti gelip köpekleri götürdüklerini ifade etti.

"Yavru köpekleri parçalıyorlar sandım"

O esnada köpek seslerine uyandığını ve hızlıca bahçeye indiklerini belirten Nurten Güven, "Sabah uyuyordum. 5-6 tane köpek sesi duydum. Yavru köpekleri parçalıyorlar sandım. Sonra kadın sesi duydum. Hızlı bir şekilde üstümü giyindim, ardından eşim dışarı çıktı. Akabinde köpekler kadına saldırdı. Kadını 3-4 yerinden ısırdılar. Eşimin kapıyı açmasıyla köpeklerin kaçması bir oldu. Biz olmasaydık kadının mücadelesi zor olacaktı. Kadın perişan haldeydi, ağlıyordu. Kadını içeri aldım. Biraz moral verdik, sakinleştirdik ve ambulansı çağırdık. Ekipler, kadını hastaneye götürdü. Eşim olay sonrası yetkilileri aradı. Elmadağ Belediye Başkanı'na saldırı videosunu gönderdi. Akşama kadar gelen olmadı. Gece saatlerinde ekipler geldi, köpekleri götürdüler" diye konuştu. - ANKARA