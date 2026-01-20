Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadını kurtaran Nurten Güven: "Biz olmasaydık kadının mücadelesi zor olacaktı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadını kurtaran Nurten Güven: "Biz olmasaydık kadının mücadelesi zor olacaktı"

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadını kurtaran Nurten Güven: "Biz olmasaydık kadının mücadelesi zor olacaktı"
20.01.2026 17:56  Güncelleme: 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan bir kadına, komşusu Nurten Güven ve eşi yardım ederek onu korudu. Olayla ilgili yetkililere bilgi verildi ancak ekipler geç geldi.

Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadına yardım eden Nurten Güven, "Biz olmasaydık kadının mücadelesi zor olacaktı. Kadın perişan haldeydi, ağlıyordu" dedi.

12 Ocak'ta, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sahipsiz köpekler, evine dönen E.Ç. adlı kadına saldırdı. Çığlık sesleri üzerine komşusu Nurten Güven ve eşi, bahçelerinin kapısını açarak E.Ç.'nin içeri girmesini sağladı ve köpekleri uzaklaştırdı. Vücudunda ısırık izleri oluşan E.Ç., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili İHA'ya konuşan Nurten Güven, yaşanan olay sonrası Elmadağ Belediyesi'ne köpek saldırı görüntülerini gönderdiklerini fakat akşama kadar hiçbir ekibin gelmediğini belirtti. Güven, ekiplerin ancak gece vakti gelip köpekleri götürdüklerini ifade etti.

"Yavru köpekleri parçalıyorlar sandım"

O esnada köpek seslerine uyandığını ve hızlıca bahçeye indiklerini belirten Nurten Güven, "Sabah uyuyordum. 5-6 tane köpek sesi duydum. Yavru köpekleri parçalıyorlar sandım. Sonra kadın sesi duydum. Hızlı bir şekilde üstümü giyindim, ardından eşim dışarı çıktı. Akabinde köpekler kadına saldırdı. Kadını 3-4 yerinden ısırdılar. Eşimin kapıyı açmasıyla köpeklerin kaçması bir oldu. Biz olmasaydık kadının mücadelesi zor olacaktı. Kadın perişan haldeydi, ağlıyordu. Kadını içeri aldım. Biraz moral verdik, sakinleştirdik ve ambulansı çağırdık. Ekipler, kadını hastaneye götürdü. Eşim olay sonrası yetkilileri aradı. Elmadağ Belediye Başkanı'na saldırı videosunu gönderdi. Akşama kadar gelen olmadı. Gece saatlerinde ekipler geldi, köpekleri götürdüler" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güvenlik, 3-sayfa, Elmadağ, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadını kurtaran Nurten Güven: 'Biz olmasaydık kadının mücadelesi zor olacaktı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL’ye el konuldu İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'ye el konuldu
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Konya’da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı Konya'da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı

19:00
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
18:53
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack: YPG artık birinci ortağımız değil, Şam’a entegre olmalılar.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack: YPG artık birinci ortağımız değil, Şam'a entegre olmalılar.
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
18:09
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 19:09:06. #7.11#
SON DAKİKA: Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadını kurtaran Nurten Güven: "Biz olmasaydık kadının mücadelesi zor olacaktı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.