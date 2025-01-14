Ankara\'da Sahte Altınla Et Alışverişi

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Ankara'da müşteri gibi alışveriş yaptığı kasaptan 7 kilo et satın alan kişinin, ödemeyi sahte altınla yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 9 Ocak akşamı Keçiören'in Ayvalı Mahallesinde yer alan bir kasap dükkanında meydana geldi. Müşteri kılığında içeri giren kişi, kasap Aydın Avcı'dan satın aldığı 7 kilo etin ücretini çeyrek altınla ödedi. Ertesi gün kuyumcuyu giden Avcı, altının sahte olduğunu öğrendi ve durumu polise bildirdi. Avcı'nın ihbarı üzerine ekipler tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sahte altın karşılığında yapılan alışveriş ücretinin ise 4 bin 850 lira olduğu öğrenildi.

"Yakalanmasını bekliyoruz"

Yaşadığı durumla ilgili konuşan Aydın Avcı "65 - 70 yaşlarında bir kişi işletmemize gelip 15 kişilik misafiri olduğunu söyleyerek kuşbaşılık et istedi. Müşterimizin ürünlerini hazırladık. Kasaya geçtiğimizde nakit parası yetmedi. Yanındaki çeyrek altını vermek istedi. Biz de müşteriye güvendiğimiz için sistemden altının ne kadar olduğuna baktık. Karşılığında eti verip altını aldık. Bir gün sonra da altını bozdurmaya gittiğimizde çeyrek altının sahte olduğu anlaşıldı. Durumu polise bildirdik. Yakalanmasını bekliyoruz. 4 bin 850 liralık bir kaybımız var. Kasap arkadaşlarımızın kazançları bellidir. Bir de böyle durumlarla karşılaşınca mağdur oluyoruz. Kendisiyle herhangi bir tanışıklığımız yoktu" diye konuştu. - ANKARA