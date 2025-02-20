Ankara'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 63

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Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi. 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'den 63'e yükseldi. Yoğun bakımda tedavileri sürenlerin sayısı ise 36'ya yükseldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 101 soruşturma dosyası kapsamında sahte içki üretenlerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Soruşturmalarda 30 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 38 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA