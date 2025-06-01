Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu
ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, sele sebep oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesi Basri Mahallesinde, yoğun yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Selden herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Sel: Sağanak Yağışlar Etkili Oldu - Son Dakika
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