Ankara\'da Şiddetli Yağış

Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, Etimesgut ve Akyurt ilçelerinde etkili oldu. Sağanak yağışın başlamasının ardından trafikte aksamalar meydana geldi. Etimesgut ve Akyurt ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen şiddetli yağışın görüntüleri, çevre sakinleri tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. - ANKARA