Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, Etimesgut ve Akyurt ilçelerinde etkili oldu. Sağanak yağışın başlamasının ardından trafikte aksamalar meydana geldi. Etimesgut ve Akyurt ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen şiddetli yağışın görüntüleri, çevre sakinleri tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da Şiddetli Yağış - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?