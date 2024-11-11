Ankara'da Sokakta Kavga!

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Ankara'da sokak ortasındaki yumruklu kavga kamerada

ANKARA - Ankara Mamak'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi ile yumruklar konuştu. Sokak ortasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile 4 kişi birbirine girdi. Kaldırımda başlayan kavga yolda devam etti. İki grubun yola taşan kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Kavga anları ise sokaktan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.