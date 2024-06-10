Ankara'da 'Son Yılan Bükücü' 2 Metrelik Yılanı Pet Şişeye Koydu

3.Sayfa

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 'son yılan bükücü' olarak tanınan Tuncay Sezer, ihbar üzerine gittiği bir mahallede yakaladığı 2 metreye yakın yılanı 5 litrelik pet şişeye koydu, ağzını kapadı.

Ankara'nın Akyurt Belediyesinde, belediye personeli olarak görev yapan 47 yaşındaki Tuncay Sezer, 6 yaşından itibaren yılanları yakalama konusunda gösterdiği marifetleri nedeniyle bölge halkının efsanesi haline geldi. Efsane olarak görülen Sezer, Ankara'da "Son Yılan Bükücü" ve "Yılanların Efendisi" ismiyle biliniyor.

İhbar üzerine gittiği mahallede bir yılanın peşine düşen Sezer, hayvanı saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Yakaladığı yılanı 5 litrelik pet şişeye koyan Sezer, hayvanı ardından doğaya geri saldı.

O anları çevredeki vatandaşlar kaydetti. - ANKARA