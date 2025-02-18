Ankara'da Su Deposu Patladı

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Ankara'da su deposundaki patlama nedeniyle caddeleri su bastı

ANKARA - Ankara Keçiören'de yer alan bir su deposunda dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Depodan sızan sular ise sokak ve caddelere kadar indi.

Etlik Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi'nde yer alan ASKİ su deposunda dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle sızan sular, sokak ve caddelere kadar inerken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.