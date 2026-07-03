Ankara'da Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika
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Ankara'da Suç Örgütlerine Operasyon

03.07.2026 19:10
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Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 55 kişi tutuklandı, 90 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 55 kişi tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında yeni nesil suç örgütlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda 90 kişi gözaltına alındı. 90 şüpheliden 1 şüpheli felçli olduğu için mahkemeye sevk edilemezken, 4 kişi serbest bırakıldı, 85 kişi ise tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şahıslardan 55 kişi mahkemece tutuklanırken, 30 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika

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