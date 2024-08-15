Ankara'da suç örgütüyle bağlantılı olan sanıkların tutukluluğu devam ediyor - Son Dakika
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Ankara'da suç örgütüyle bağlantılı olan sanıkların tutukluluğu devam ediyor

Ankara'da suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen sanıkların tutukluluğa ilişkin itirazı reddedildi. Mahkeme, sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

15.08.2024 14:08
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen "gizli tanık" soruşturması çerçevesinde 6'sı emniyet mensubu 11 sanıktan tutuklu olan sanıkların tutukluluğa ilişkin itirazını değerlendiren mahkeme, sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesinde 18 Temmuz'da görülen duruşmada, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik sanık olarak yer almıştı. Mahkeme, ilk duruşmada Komiser İlkyaz'ın tahliyesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin incelenmesine hükmetmişti. Sanıkların mahkemeye yaptığı itirazlar değerlendirildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluğa ilişkin itirazını reddetti.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyea göre sanıklardan Öner, "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 2 yıldan 11 yıla, emniyet mensubu diğer sanıklar Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca aynı suçların yanı sıra "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor. Sivil sanıklardan Kopuk hakkında "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, Kaçan, Çotuk, Kubat ve Sertçelik hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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