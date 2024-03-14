Ankara\'da Takı Dükkanından Gümüş Zinciri Çalan Hırsızlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Ankara'da takı dükkanından 10 bin lira değerinde bir gümüş zinciri çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, 8 Mart günü Çankaya ilçesindeki bir takı dükkanında meydana geldi. Dükkana gelen şahıs ve daha sonra yanına çağırdığı arkadaşı, işletme sahibi Lütfü K. ile müşteriymiş gibi konuşmaya başladı. Şahıslardan biri Lütfü K.'nin dikkatini dağıtırken, diğeri el çabukluğuyla rafta duran gümüş zinciri alıp cebine koydu. 10 bin lira değerindeki takıyı çaldıktan sonra dükkandan ayrılan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"Arkalarından koştum ama yetişemedim"
Dükkan sahibi Lütfü K., "Önce bir kişi dükkana geldi, gümüş ve çelik zincir alacağını söyledi. Ardından telefonla bir arkadaşını aradı, buraya davet etti. Birlikte çelik ve gümüş zincirlere baktılar. Birisi beni oyalarken, diğeri gümüş zinciri çalmış. Dükkandan çıktıklarında fark ettim durumu. Arkalarından koştum ama yetişemedim. 10 bin lira değerindeki gümüş zinciri almışlar. Kendilerini tanımıyorum. İlk kez gelmişlerdi. Yaklaşık 11 dakika içeride durdular" dedi. - ANKARA
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