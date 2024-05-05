Ankara'da taksi durağına pompalı tüfekle saldırı anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Ankara'da taksi durağına pompalı tüfekle saldırı anı güvenlik kamerasında

Ankara\'da taksi durağına pompalı tüfekle saldırı anı güvenlik kamerasında

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan bir taksi durağına pompalı tüfekle saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, saldırgan şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

05.05.2024 16:01
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir taksi durağına pompalı tüfekle saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Mayıs günü Pursaklar'daki Merkez Taksi Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye bir şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle taksi durağına pompalı tüfekle birkaç kez ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı. Polis ekipleri saldırgan şahsı yakaladı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da taksi durağına pompalı tüfekle saldırı anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da taksi durağına pompalı tüfekle saldırı anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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