Ankara'da tartıştığı okul arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Ankara'da tartıştığı okul arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Ankara\'da tartıştığı okul arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da bir parkta tartıştığı okul arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki genç, cenaze namazının ardından defnedildi. Park görevlisi, saldırıya uğrayan gencin iki defa bıçaklandığını söyledi. Saldırgan tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayın tanığı olan görevli, olayın aniden gerçekleştiğini ve saldırganın yakalandığını belirtti. Gençin kuzeni ise okulun ihmali olduğunu iddia ederek adalet istedi.

16.02.2024 17:05
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Ankara'da tartıştığı okul arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurladı. Kan donduran olaya tanık olan park görevlisi ise saldırıya uğrayan gencin iki defa bıçaklandığını söyledi.

Olay, 13 Şubat günü Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Ünal (17), bir arkadaşı tarafından evinin yakınındaki parka çağrıldı. Ünal, gittiği parkta bir gün önce tartıştığı ve aynı lisede okuduğu E.N.D.'nin (17) kendisini beklediğini gördü. Çıkan tartışmada E.N.D., yanında getirdiği bıçakla Ünal'ı bıçaklayarak parktan ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna aldığı derin bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Ünal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye nakledilerek yoğun bakım servisine alındı. 2 günlük yaşam savaşını kaybeden lise 3'üncü sınıf öğrencisi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan E.N.D. ile olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Y.B. (17) ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.N.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Hüseyin Ünal için Sincan Cimşit Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ünal'ın cenazesine ailesi, yakınları, öğretmenleri ve okul arkadaşları katıldı. Gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlanan Ünal, Cimşit Mezarlığı'nda defnedildi.

"İki kez bıçak darbesi aldı"

Olayın yaşandığı parkta temizlik görevlisi olarak çalışan Hayati Can, "İki tane genç çardakta duruyordu. O anda birbirlerine sert davranmaya başladılar. Gençlerden biri, diğerine bıçakla saldırdı. Sağlık ekiplerini ve polisleri çağırdık. Bıçaklanan kişi önce bağırdı, ardından da yere devrildi. İki kez bıçak darbesi aldı. Karşı taraf üç kişiydi ama tek kişi saldırdı. Her şey aniden oldu. Saldırgan yakalandı. Yaralanan gençte hayatını kaybetmiş" ifadelerini kullandı.

"Kuzenim her şeyden habersiz parka gitmiş"

Öldürülen gencin kuzeni Hamit Can Çelik, Ünal'ın hiçbir şeyden habersiz parka gittiğini belirterek, "Olay günü Hüseyin diş muayenesi olduğu için okula gidemedi. Saldırgan okula gelmiş. Hüseyin'in sınıfta olmadığını öğrenmiş. Bir süre sonra Hüseyin'i arayan ortak bir arkadaşı konuşmak için evinin yakınındaki parka çağırmış. Kuzenim her şeyden habersiz parka gitmiş. Parkta üç kişi varmış ama sadece bir kişi Hüseyin'e saldırmış. Bıçağı çıkarıp, yere düşen kuzenimi kasığından ve karın boşluğundan yaralamış" dedi.

"Okulun ihmali var"

Olayda ihmallerin olduğunu da ileri süren Çelik, "Okulun da bir ihmali var. Olaydan bir gün önce saldırganın Hüseyin'in yanına tekrar geleceğini arkadaşları ve öğretmenleri dahil herkesin bilmesine rağmen velilerine haber verilmemiş. Henüz 17 yaşındaki kardeşimizi kaybettik. Ayrıcalık istemiyoruz. Tek isteğimiz adalet. Canımız yandı. Yüreğimizin yangınını hiçbir şey söndürmez. O parka farkındalık oluşturulması için Hüseyin'in adının verilmesini istiyoruz. Parklarda daha fazla güvenlik görevlisi olsun istiyoruz. Olay planlı olmuş. Azmettirme durumu var. Bunun da takipçisi olacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da tartıştığı okul arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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