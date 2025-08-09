Ankara'da Ters Yön Kaza: 3 Yaralı

Ankara'da ters yöne giren otomobil kazaya sebep oldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters yöne giren Ömer Dinç kontrolündeki 06 EYZ 280 plakalı otomobil, Mehmet Yıldırım kontrolündeki 06 AS 787 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 06 AS 787 otomobilde yaralanan Mehmet Yıldırım, Sultan Yıldırım ve Samet Yılmaz hastaneye sevk edildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA