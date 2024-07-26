Ankara'da Tır Tekerinin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Ankara'da Tır Tekerinin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan, tır tekerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, genç kızın cenazesi İstasyon Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

26.07.2024 14:29
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Ankara'da fırlayan tır tekerinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlandı.

Elmadağ ilçesi Soğukpınar Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan, M.Ç. idaresindeki tırdan kopan tekerin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, vefat eden Erarslan için ilçede yer alan İstasyon Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Genç kızın cenazesi namazın ardından Yenimahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Erarslan'ın cenazesinde ailesi, yakınları ve arkadaşları yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Tır Tekerinin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Tır Tekerinin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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