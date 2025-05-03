Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otomobilin üst geçit ayağına çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ümitköy'de meydana gelen olayda bir otomobil üst geçit ayağına çarptı. Kaza sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. (BC - - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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