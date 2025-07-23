Ankara'da Trafik Kazasında Bıçaklı Saldırı

Ankara'da trafik kazası sonrası elindeki bıçakla saldırgan tavırlar sergileyen kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından taraflardan biri elindeki bıçakla saldırgan tavırlar sergiledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda saldırganı çevredeki diğer kişilerin sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. - ANKARA