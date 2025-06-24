Derin dondurucuda cesedi bulunan bebeğe otopsi yapılacak - Son Dakika
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Derin dondurucuda cesedi bulunan bebeğe otopsi yapılacak

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Derin dondurucuda cesedi bulunan bebeğe otopsi yapılacak
24.06.2025 14:22
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Derin dondurucuda cesedi bulunan bebeğe otopsi yapılacak
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Ankara'da ''uyuşturucu ticareti'' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Gözde İ'nin evindeki derin dondurucuda bulunan 2 aylık bebeğin ölüm nedeni adli tıpta yapılacak otopsi incelemesiyle ortaya çıkacak. Ayrıca, bebeğin anne ve babasının belirlenmesi için DNA testi yapılacak.

Ankara'da yaklaşık 10 gün önce "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Gözde İ.'nin (31) yakınları, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Nihat Öztay Caddesi'ndeki evinde temizlik yaptıkları derin dondurucuda bebek cesedi ile karşılaştı.

Derin dondurucuda cesedi bulunan bebeğe DNA testi yapılacak

DONDURUCUDA 2 AYLIK BEBEK CESEDİ BULUNDU

İhbarla evde inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri, cesedin 2 aylık erkek bebeğe ait olduğunu belirledi. Bebeğin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Derin dondurucuda cesedi bulunan bebeğe DNA testi yapılacak

DNA TESTİ YAPILACAK

Bebeğin ölüm nedeni adli tıpta yapılacak otopsi incelemesiyle ortaya çıkacak. Ayrıca bebeğin anne ve babasının belirlenmesi için de DNA testi yapılacağı belirtildi.

Derin dondurucuda cesedi bulunan bebeğe DNA testi yapılacak
Cezaevinde tutuklu bulunan Gözde İ.

DEVLET KORUMASINA ALINACAKLAR

Bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek. Öte yandan; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları, Gözde İ.'nin aynı sitede bulunan babasının evinde inceleme yaptı. Gözde İ.'nin babasının baktığı 12 ve 4 yaşındaki 2 çocuğuna psikososyal destek sağlanırken, çocukların devlet korumasına alınması için işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Derin dondurucuda cesedi bulunan bebeğe otopsi yapılacak - Son Dakika

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