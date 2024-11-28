Ankara\'da üst geçitten atlayan kadına araba çarptı

3.Sayfa

Ankara'da üst geçitten atlayarak intihar eden kadına seyir halindeki otomobil çarptı. Vefat eden kadının kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi.

Olay, Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde üst geçitten kendisini boşluğa bırakan bir kadına o esnada yoldan geçen bir otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kadının kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA